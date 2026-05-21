'Ben buradayım' demişti! Blok3 gözaltına alındı

Öznur Yaslı İkier

İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimlerden biri de Blok3 lakabıyla tanınan Hakan Aydın video çekip açıklama yaptıktan sonra gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi eklendi. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Düzenlenen operasyonla aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı ve Blok3 lakabıyla tanınan Hakan Aydın'ın olduğu öğrenildi. Blok3'ün avukatı Sedef Selçuk, yaptığı açıklamada Blok3’e ait olmayan bir adrese baskın yapıldığı, söz konusu adreste ele geçirildiği belirtilen materyallerle de ilgisinin bulunmadığı ifade edildi. İşte o açıklama:

''Kamuoyuna Duyuru''

Müvekkilim Hakan Aydın hakkında bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla işbu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir. BLOK3 ismi ile bilinen Müvekkilim Hakan Aydın ile ilgili, kolluk birimlerince yapılan adres araştırmasının müvekkilime ait olmayan bir adreste gerçekleştirildiği tarafımızca tespit edilmiştir. Söz konusu adreste ele geçirildiği belirtilen materyallerin müvekkilim ile herhangi bir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır.

Önemle belirtmek gerekir ki, arama yapılan adres müvekkilim Hakan Aydın’ın ikamet adresi değildir. Müvekkilimin resmi ikamet adresi ilgili makam ve yetkili mercilere usulüne uygun şekilde bildirilmiş olup, bu hususun açıklığa kavuşturulması ve yanlış anlaşılmanın giderilmesi amacıyla gerekli hukuki başvuru ve talepler tarafımızca yetkili makamlara iletilmektedir. Devam eden sürecin sağlıklı yürütülebilmesi adına kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş haber ve paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Soruşturma makamlarınca maddi gerçeğin kısa süre içerisinde ortaya çıkarılacağına olan inancımız tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Av. Sedef Selçuk…”

VİDEO ÇEKİP PAYLAŞTI

Blok3, avukatının açıklamasının hemen ardından bir video çekti ve şu ifadeleri kullandı; 'Beni gözaltına almışlar, ben buradayım. Gözaltına filan alınmadım. Çıkan haberler yalan. Benim evim diye başka bir eve gidilmiş. Evde bir şeyler bulunmuş ama sıkıntı yok kendin zaten karakola gidip ifademi vereceğim'

GÖZALTINA ALINDI

Burak Doğan'ın haberine göre; BLOK3'ün bu paylaşımı sonrası gözaltına alındığı öğrenildi.

Okuyucu Yorumları 5 yorum
tipik tipik insalar.kimler ünlendi şu ülkede ya
unlu derken ?
Ya he he inandik
Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Dorukhan Büyükışık operasyonu: 9 ilde 26 gözaltı kararı

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü isimlere yeni operasyon: Liste belli oldu, 17 isim gözaltında!

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

