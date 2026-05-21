'Ben evimdeyim' demişti! Tan Taşçı'nın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında işlem başlatılan isimler arasında Tan Taşçı'nın da yer aldığı öğrenildi. Burak Doğan'ın haberine göre; Tan Taşçı Muğla'da gözaltına alındı.

'BEN EVİMDEYİM' DEMİŞTİ

Tan Taşçı gözaltına alınmadan saatler önce sosyal medyadan bir açıklama yayınlamış ve 'Güne asılsız ve saçma sapan haberlerle başladık fakat ben evimdeyim ve birazdan yaklaşan konserlerim için İzmir’e geçiyorum lütfen itimad etmeyin. Ne yağmur ne çamur bizi engelleyemez!' ifadelerini kullanmıştı.