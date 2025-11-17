MAGAZİN

Kısmetse Olur Ayça son haliyle gündemde! Yıllar sonra 'kurgu' itirafı

2016 yılında yayınlanan 'Kısmetse Olur' yarışmasının öne çıkan isimlerden biri de Ayça Ekin Beğen son haliyle gündeme geldi. Kısmetse Olur Ayça yarışmada 'kısmen kurgu' olduğunu söyledi.

Kanal D'nin bir dönem çok konuşulan izdivaç programı 'Kısmetse Olur'da popüler olan Ayça Ekin Beğen, sık sık yaptırdığı estetikler ile gündeme geliyordu.

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan eski gelin adayı uzun süre sonra ortaya çıktı. Sokak Fotoğrafçısı Bahadırcan Taşdan'a sokakta denk gelen Ayça son haliyle dikkat çekti.

Saç rengini değiştiren Kısmetse Olur Ayça yıllar sonra yarışmaya dair de itirafta bulundu.

Kısmetse Olur Ayça; "Kurgu vardı elimizde bir senaryo yoktu ama şöyle yapın böyle yapın denildi. Aşk için kavga ediyorduk boşver" dedi.

Kısmetse Olur Ayça'nın değişimine ise "Oha çok farklı görünüyor", "Saçları farklı olmuş", "Tanımadım ya" yorumları yapıldı.

