Kısmetse Olur Aycan Varış ve Onur Yüksel yıllar sonra barıştı! Sosyal medya yıkıldı

MYNET DETAY- Kısmetse Olur yarışması ile adını duyuran Aycan Varış, yakın dostu Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile adının anılmasıyla bir dönem çok konuşuldu.

Tepkiler üzerine açıklama bulunan Aycan Varış, "Burak ve Sema evliyken ben onları tanımıyordum, ne ekmeklerini yedim ne aynı ortamda bulundum. Sema'yı da tanıyorum ortak arkadaşlarımız var ama onlar boşandıktan sonra hayatlarına bir sürü insan girdi. Kendimi biliyorum açıklanacak hiçbir şey yapmadım" demişti.

Kısmetse Olur programıyla adını geniş kitlelere duyuran Aycan Varış yine aşk hayatıyla gündemde. Kısmetse Olur yarışmasında Onur Yüksel ile büyük aşk yaşayan Aycan Varış 9 yıl sonra eski aşkına döndü.

AŞK POZLARI GÜNDEMDE

Aycan Varış aşk pozlarını "Hayatım boyunca bir tek kişinin fotoğrafını bu sayfada paylaştım… Seneler sonra yine bi tek onu paylaşırım" dedi. Onur Yüksel ise bu paylaşıma şu yanıtı verdi:

"Ben heyecandan yorum yapmamışım ya elim ayağım gitti eski heyecanları tekrardan yaşamak ne güzel rabbime şükürler olsun. Yaşlandık be Aycanım ama seni gördüğümdeki heyecanımı yitirmemek Rabbimin bir lütfu. Sen iyi ki varsın Aycanikom kalbimin sana ait olduğunu kaderimin sana yol olduğunu gösterdin."

Sosyal medyada ikilinin yeniden barışmasına dair pek çok paylaşım yapıldı.