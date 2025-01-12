MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmetse Olur Aycan Varış ve Onur Yüksel yıllar sonra barıştı! Sosyal medya yıkıldı

Kısmetse Olur Aycan Varış ve Onur Yüksel yıllar sonra barıştı! Sosyal medya yıkıldı

12.01.2025 08:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur programıyla tanınan Aycan Varış yıllar sonra yarışmada aşk yaşadığı Onur Yüksel ile bir araya geldi. Yeniden birlikte olan çiftin aşk pozları gündemde.

Kısmetse Olur Aycan Varış ve Onur Yüksel yıllar sonra barıştı! Sosyal medya yıkıldı

MYNET DETAY- Kısmetse Olur yarışması ile adını duyuran Aycan Varış, yakın dostu Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile adının anılmasıyla bir dönem çok konuşuldu.

Tepkiler üzerine açıklama bulunan Aycan Varış, "Burak ve Sema evliyken ben onları tanımıyordum, ne ekmeklerini yedim ne aynı ortamda bulundum. Sema'yı da tanıyorum ortak arkadaşlarımız var ama onlar boşandıktan sonra hayatlarına bir sürü insan girdi. Kendimi biliyorum açıklanacak hiçbir şey yapmadım" demişti.

Kısmetse Olur programıyla adını geniş kitlelere duyuran Aycan Varış yine aşk hayatıyla gündemde. Kısmetse Olur yarışmasında Onur Yüksel ile büyük aşk yaşayan Aycan Varış 9 yıl sonra eski aşkına döndü.

Ekran görüntüsü 2025-01-12 083634

AŞK POZLARI GÜNDEMDE

Aycan Varış aşk pozlarını "Hayatım boyunca bir tek kişinin fotoğrafını bu sayfada paylaştım… Seneler sonra yine bi tek onu paylaşırım" dedi. Onur Yüksel ise bu paylaşıma şu yanıtı verdi:

Ekran görüntüsü 2025-01-12 083644

"Ben heyecandan yorum yapmamışım ya elim ayağım gitti eski heyecanları tekrardan yaşamak ne güzel rabbime şükürler olsun. Yaşlandık be Aycanım ama seni gördüğümdeki heyecanımı yitirmemek Rabbimin bir lütfu. Sen iyi ki varsın Aycanikom kalbimin sana ait olduğunu kaderimin sana yol olduğunu gösterdin."

Sosyal medyada ikilinin yeniden barışmasına dair pek çok paylaşım yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Aycan Varış kısmetse olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Şimşek duyurdu 'Yeni bir safha' başlıyor! Harekete geçildi

Bakan Şimşek duyurdu 'Yeni bir safha' başlıyor! Harekete geçildi

Tekirdağ'da korkunç olay! Anne ve küçük kız ölü bulundu, baba ağır yaralı... Eşi ve çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı

Tekirdağ'da korkunç olay! Anne ve küçük kız ölü bulundu, baba ağır yaralı... Eşi ve çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı

Türkiye bir basamak geriledi! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu

Türkiye bir basamak geriledi! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu

İrfan Can Kahveci beklenen imzayı attı! Beşiktaş ve Galatasaray adeta pusuda bekliyordu

İrfan Can Kahveci beklenen imzayı attı! Beşiktaş ve Galatasaray adeta pusuda bekliyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı: Eski AK Partililere bile soruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı: Eski AK Partililere bile soruyor

123 suçtan aranan firari yaptığı paylaşımla polise meydana okudu! 24 saat geçmeden yakalanınca ilk sözü bakın ne oldu

123 suçtan aranan firari yaptığı paylaşımla polise meydana okudu! 24 saat geçmeden yakalanınca ilk sözü bakın ne oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.