MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kısmetse Olur'da saç saça baş başa kavga! Tepki yağdı

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında şoke eden anlar yaşandı. Ayla ve Belis saç saça baş başa birbirine girdi. O anlar sosyal medyada tepki çekti.

Kısmetse Olur'da saç saça baş başa kavga! Tepki yağdı

Fenomen haline gelen izdivaç programı Kısmetse Olur artık Kısmetse Olur: Aşkın Gücü olarak ekran yolculuğuna Amazon Prime'da devam ediyor.

“Kısmetse Olur: Aşkın Gücü” adıyla YouTube’da büyük bir izleyici kitlesi yakalayan programın sunucusu ise Öykü Serter.

Programda geçtiğimiz günlerde bomba anlar yaşandı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde Ayla, Belis'in saçlarına yapıştı. Saç saça baş başa çıkan kavgayı ayırmak için diğer yarışmacılar araya girse de ortalık fena karıştı.

Kısmetse Olur da saç saça baş başa kavga! Tepki yağdı 1

Öykü Serter "Sakin" dese de iki kadın yarışmacı birbirine girdi. Erkek yarışmacıların da ayırmak için araya girmesinden sonra ortam sakinleştirdi.

Kısmetse Olur da saç saça baş başa kavga! Tepki yağdı 2

Serter "Bu davranışların karşılığını değerlendireceğiz" dedi. Ayla ise "Daha önce de böyle bir şey yaşadık neye yükseleceğimi biliyordu hakarete sinirleniyorum" dedi.

Kısmetse Olur da saç saça baş başa kavga! Tepki yağdı 3
Sosyal medyada ise yarışmaya tepkiler vardı. Bu anları görenler "Bu ne rezillik", "Kim izliyor bunları", "Nasıl yayınlanıyor bu programlar" yorumlarında bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sevgilisi merak ediliyordu! O da tanıdık çıktıSevgilisi merak ediliyordu! O da tanıdık çıktı
Emzirme itirafı geldi! Pozları da dikkat çektiEmzirme itirafı geldi! Pozları da dikkat çekti

Anahtar Kelimeler:
kısmetse olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.