MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kısmetse Olur Eftelya Ankara'da deniz olmadığını öğrenince...

İçerik devam ediyor

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni sezonundaki yarışmacılardan Eftelya Tekçi’nin Ankara'da deniz olmadığını öğrendiği anlar sosyal medya X'te gündemde. Sosyal medyada yarışmacıya "Bu yaşa kadar iyi gelmiş" yorumları yağdı.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programına katılan isimler zaman zaman gündeme geliyor. Yeni sezonda dikkat çeken isimlerden biri de Eftalya oldu.

Programın en genç yarışmacısı olan 19 yaşındaki Eftalya Tekçi'nin bir videosu X'e düştü. “Ankara, İstanbul’a benziyor” diyen Kısmetse Olur yarışmacısı Eftelya, Ankara’da deniz olmadığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

Kısmetse Olur Eftelya Ankara da deniz olmadığını öğrenince... 1

Kısmetse Olur yarışmacısı Eftelya diğer yarışmacının "Denizi yok sadece" sözünü duyunca şaştı kaldı.

Eftalya “Denizi yok mu Ankara’nın? Bilmiyordum bunu" diyerek resmen şoke oldu. O anlara sosyal medyada "İyi yaşamış bu yaşına kadar", "Yok artık bu ne cahillik", "Bu yaşına iyi gelmiş yazık" yorumları yapıldı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O şehirde doğduğu ev miras kaldı! 4 dönüm diyerek paylaştıO şehirde doğduğu ev miras kaldı! 4 dönüm diyerek paylaştı
"Çok ayıp ettiler" deyip sert çıktı! "Ben olsam...""Çok ayıp ettiler" deyip sert çıktı! "Ben olsam..."

Anahtar Kelimeler:
kısmetse olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir olay ülkeyi karıştırdı! Türk berber hedef oldu

Bir olay ülkeyi karıştırdı! Türk berber hedef oldu

Orta Doğu'da yine sirenler çaldı! Halka güvenli bölge çağrısı yapıldı

Orta Doğu'da yine sirenler çaldı! Halka güvenli bölge çağrısı yapıldı

Real Alvarez'i istedi! Atletico, Osimhen için harekete geçti!

Real Alvarez'i istedi! Atletico, Osimhen için harekete geçti!

Dizi biter bitmez aşklarını ilan ettiler! Tatilden romantik poz

Dizi biter bitmez aşklarını ilan ettiler! Tatilden romantik poz

Altın sert düştü: Son 2,5 ayın dibi! İşte güncel altın fiyatları

Altın sert düştü: Son 2,5 ayın dibi! İşte güncel altın fiyatları

Haziran 2026'da 1,5 milyon TL'nin altında kalan otomobiller

Haziran 2026'da 1,5 milyon TL'nin altında kalan otomobiller

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.