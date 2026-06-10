Kısmetse Olur Eftelya Ankara'da deniz olmadığını öğrenince...

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programına katılan isimler zaman zaman gündeme geliyor. Yeni sezonda dikkat çeken isimlerden biri de Eftalya oldu.

Programın en genç yarışmacısı olan 19 yaşındaki Eftalya Tekçi'nin bir videosu X'e düştü. “Ankara, İstanbul’a benziyor” diyen Kısmetse Olur yarışmacısı Eftelya, Ankara’da deniz olmadığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

Kısmetse Olur yarışmacısı Eftelya diğer yarışmacının "Denizi yok sadece" sözünü duyunca şaştı kaldı.

Eftalya “Denizi yok mu Ankara’nın? Bilmiyordum bunu" diyerek resmen şoke oldu. O anlara sosyal medyada "İyi yaşamış bu yaşına kadar", "Yok artık bu ne cahillik", "Bu yaşına iyi gelmiş yazık" yorumları yapıldı.