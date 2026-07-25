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Uğur Güneş'in yeni adresi belli oldu! Anlaşmaya vardı

Son olarak Rüya Gibi dizisinde rol alan ünlü oyuncu Uğur Güneş, Güneşin Doğduğu Yer projesiyle prensipte el sıkışmış ancak çekimler başladan kadrodan ayrılmıştı. Uğur Güneş'in yeni adresi belli oldu.

Uğur Güneş'in yeni adresi belli oldu! Anlaşmaya vardı
Öznur Yaslı İkier

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Uğur Güneş yeni projelerle görüşmelerini sürdürüyor.

Ünlü isim Güneşin Doğduğu Yer projesiyle prensipte el sıkışmış ancak çekimler başladan kadrodan ayrılmıştı. Uğur Güneş yerine ise Burak Özçivit ile anlaşma sağlanmıştı.

Uğur Güneş in yeni adresi belli oldu! Anlaşmaya vardı 1

Uğur Güneş'in yeni adresi belli oldu. NTC Medya “Anne Yarısı” dizisinin ardından NOW için hazırladığı “Adana Ayazı” dizisinin de çalışmalarını hızlandırdı.

Uğur Güneş in yeni adresi belli oldu! Anlaşmaya vardı 2

Yeni yayın döneminde NOW’da seyirciyle buluşacak olan “Adana Ayazı” dizinin başrolü başarılı aktör Uğur Güneş oldu. Güneş, “Bir Zamanlar Çukurova”nın ardından yeniden Adana’da dizi çekecek.

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Uğur Güneş
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