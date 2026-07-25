Uğur Güneş'in yeni adresi belli oldu! Anlaşmaya vardı

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Uğur Güneş yeni projelerle görüşmelerini sürdürüyor.

Ünlü isim Güneşin Doğduğu Yer projesiyle prensipte el sıkışmış ancak çekimler başladan kadrodan ayrılmıştı. Uğur Güneş yerine ise Burak Özçivit ile anlaşma sağlanmıştı.

Uğur Güneş'in yeni adresi belli oldu. NTC Medya “Anne Yarısı” dizisinin ardından NOW için hazırladığı “Adana Ayazı” dizisinin de çalışmalarını hızlandırdı.

Yeni yayın döneminde NOW’da seyirciyle buluşacak olan “Adana Ayazı” dizinin başrolü başarılı aktör Uğur Güneş oldu. Güneş, “Bir Zamanlar Çukurova”nın ardından yeniden Adana’da dizi çekecek.