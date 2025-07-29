MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kıvanç Tatlıtuğ 1,5 milyon Euro değerindeki yatıyla keyifte! Bir bakan bir daha baktı

Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile koy koy gezen Kıvanç Tatlıtuğ Yalıkavak’ta ilk kez görüntülendi. Tatlıtuğ ailesinin yaklaşık 1,5 milyon Euro değerindeki teknesine bir bakan bir daha baktı.

Kıvanç Tatlıtuğ 1,5 milyon Euro değerindeki yatıyla keyifte! Bir bakan bir daha baktı
Kubra Akalın

Adam Fawer’ın çok satan romanı “Olasılıksız” dizisinde başrolde yer alacak olan Kıvanç Tatlıtuğ şu sıralar ailesiyle tatilde.

Kıvanç Tatlıtuğ 1,5 milyon Euro değerindeki yatıyla keyifte! Bir bakan bir daha baktı 1

Son olarak Aile dizisinde rol alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, özel yapım Mazu 52 HTS yatıyla Yalıkavak’ta ilk kez görüntülendi.

Kıvanç Tatlıtuğ 1,5 milyon Euro değerindeki yatıyla keyifte! Bir bakan bir daha baktı 2

GazeteMagazin'de yer alan habere göre; eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Ege koylarını gezecek olan oyuncu, teknesinin direksiyonuna geçti.

Kıvanç Tatlıtuğ 1,5 milyon Euro değerindeki yatıyla keyifte! Bir bakan bir daha baktı 3

Tişörtünü çıkarıp güvertede dolaşan Tatlıtuğ’un fit hali dikkat çekti. Lüks teknenin fiyatının yaklaşık 1,5 milyon Euro (70 milyon TL) olduğu iddia edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ 1,5 milyon Euro değerindeki yatıyla keyifte! Bir bakan bir daha baktı 4

ORGANİZE İŞLER DİZİSİ Mİ GELİYOR?

Öte yandan, Yılmaz Erdoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Organize İşler film serisi dizi olacağı iddia edilmişti. Daha önce dijital platformda yayınlanması planan dizi projesi rafa kalkmıştı. Ancak iddialara göre, Şenol Sönmez’in yöneteceği 8 bölümlük bir dizi çekilecek.

Kıvanç Tatlıtuğ 1,5 milyon Euro değerindeki yatıyla keyifte! Bir bakan bir daha baktı 5
Organize İşler: Sazan Sarmalı'nde Sarı Saruhan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ’un dizide rol alacağının kesin olduğu, Cem Yılmaz’a da teklif gittiği biliniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece kulübündeki paylaşımları şoke etti! Görenler anlam veremedi! Tepki yağdıGece kulübündeki paylaşımları şoke etti! Görenler anlam veremedi! Tepki yağdı
Evlilik teklifi aldı! Sevgilisi bakın kim çıktıEvlilik teklifi aldı! Sevgilisi bakın kim çıktı

Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Borcunu geri isteyip dekontları paylaştı sonra da sildi! Verdiği borç tutarı duyanlar şaştı kaldı

Borcunu geri isteyip dekontları paylaştı sonra da sildi! Verdiği borç tutarı duyanlar şaştı kaldı

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Son bir ayda yüzde 52 arttı

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Son bir ayda yüzde 52 arttı

Adana'da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..."

Adana'da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..."

İBB’de yeni operasyon! 25 kişi hakkında daha gözaltı kararı var

İBB’de yeni operasyon! 25 kişi hakkında daha gözaltı kararı var

Dilan Çıtak'a bir darbe de babası İbrahim Tatlıses'ten! O sözleri hatırlattı

Dilan Çıtak'a bir darbe de babası İbrahim Tatlıses'ten! O sözleri hatırlattı

New York'un kalbinde silahlı saldırı! Lobiye girip kurşun yağdırdı

New York'un kalbinde silahlı saldırı! Lobiye girip kurşun yağdırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.