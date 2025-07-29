Kıvanç Tatlıtuğ 1,5 milyon Euro değerindeki yatıyla keyifte! Bir bakan bir daha baktı

Adam Fawer’ın çok satan romanı “Olasılıksız” dizisinde başrolde yer alacak olan Kıvanç Tatlıtuğ şu sıralar ailesiyle tatilde.

Son olarak Aile dizisinde rol alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, özel yapım Mazu 52 HTS yatıyla Yalıkavak’ta ilk kez görüntülendi.

GazeteMagazin'de yer alan habere göre; eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Ege koylarını gezecek olan oyuncu, teknesinin direksiyonuna geçti.

Tişörtünü çıkarıp güvertede dolaşan Tatlıtuğ’un fit hali dikkat çekti. Lüks teknenin fiyatının yaklaşık 1,5 milyon Euro (70 milyon TL) olduğu iddia edildi.

ORGANİZE İŞLER DİZİSİ Mİ GELİYOR?

Öte yandan, Yılmaz Erdoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Organize İşler film serisi dizi olacağı iddia edilmişti. Daha önce dijital platformda yayınlanması planan dizi projesi rafa kalkmıştı. Ancak iddialara göre, Şenol Sönmez’in yöneteceği 8 bölümlük bir dizi çekilecek.



Organize İşler: Sazan Sarmalı'nde Sarı Saruhan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ’un dizide rol alacağının kesin olduğu, Cem Yılmaz’a da teklif gittiği biliniyor.