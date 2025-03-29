Kıvanç Tatlıtuğ: "Anasının, babasının elini öpemeyen gençler içerideyken bana bayram yok"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp cezaevine gönderilmesinin ardından İstanbul ve birçok şehirde eylemler yapılmıştı. Zaman zaman polisle karşı karşıya gelen çok sayıda öğrenci de gözaltına alınmıştı. Bazı öğrenciler adli kontrolle serbest kalırken, birçok öğrenci ise yasa dışı eyleme katıldıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

"BANA BAYRAM YOK"

Ramazan Bayramı öncesinde öğrencilerin serbest kalması için çağrı yapan ünlülere Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı.

Tatlıtuğ, Instagram'dan yaptığı paylaşımında "Anasının, babasının elini öpemeyen gençler içerideyken bana bayram yok." ifadelerini kullandı.