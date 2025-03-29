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Kıvanç Tatlıtuğ: "Anasının, babasının elini öpemeyen gençler içerideyken bana bayram yok"

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından düzenlenen gösterilere katılan çok sayıda gözaltına alınmış, bazıları ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla öğrencilerin serbest kalması için çağrıda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp cezaevine gönderilmesinin ardından İstanbul ve birçok şehirde eylemler yapılmıştı. Zaman zaman polisle karşı karşıya gelen çok sayıda öğrenci de gözaltına alınmıştı. Bazı öğrenciler adli kontrolle serbest kalırken, birçok öğrenci ise yasa dışı eyleme katıldıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

"BANA BAYRAM YOK"

Ramazan Bayramı öncesinde öğrencilerin serbest kalması için çağrı yapan ünlülere Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı.

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Tatlıtuğ, Instagram'dan yaptığı paylaşımında "Anasının, babasının elini öpemeyen gençler içerideyken bana bayram yok." ifadelerini kullandı.

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Kıvanç Tatlıtuğ
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