Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe yine mest etti! "Sabah sporu"

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, 15 Nisan 2022’de oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına aldı. Çocuklarını gözlerden uzak büyütmeye çalışan çift zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda, “Evlat ile ilgili söylenecek kelimelerin hepsi aynı; bambaşka bir duygu. Onun gelişimi bizi de büyütüyor ve geliştiriyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Bazen gözlerim dolarak, bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum. Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, sağlığını ve şansını açık etsin,” demişti.

Şimdilerde 3 yaşında olan Kurt Efe, babasıyla birlikte kameralara yansıdı. Başak Dizer, Instagram hesabından mutlu aile anlarını paylaştı.

Paylaşımında, “Sabah sporumuz, ben yayan,” notunu düşen Dizer’in karelerinde, Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin scooter'a bindikleri görüldü.

Tatlıtuğ ve oğlunun keyifli anlarına beğeni yağdı.