MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe yine mest etti! "Sabah sporu"

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'den yeni poz geldi. Eşi Başak Dizer yaptığı paylaşımda eşi ve oğlunun keyifli anlarını takipçilerine gösterdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe yine mest etti! "Sabah sporu"
Kubra Akalın

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, 15 Nisan 2022’de oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına aldı. Çocuklarını gözlerden uzak büyütmeye çalışan çift zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda, “Evlat ile ilgili söylenecek kelimelerin hepsi aynı; bambaşka bir duygu. Onun gelişimi bizi de büyütüyor ve geliştiriyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Bazen gözlerim dolarak, bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum. Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, sağlığını ve şansını açık etsin,” demişti.

Ekran görüntüsü 2025-06-09 150843

Şimdilerde 3 yaşında olan Kurt Efe, babasıyla birlikte kameralara yansıdı. Başak Dizer, Instagram hesabından mutlu aile anlarını paylaştı.

Paylaşımında, “Sabah sporumuz, ben yayan,” notunu düşen Dizer’in karelerinde, Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin scooter'a bindikleri görüldü.

Ekran görüntüsü 2025-06-09 151057

Tatlıtuğ ve oğlunun keyifli anlarına beğeni yağdı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kısa beyaz taytıyla verdiği poz eleştirildiKısa beyaz taytıyla verdiği poz eleştirildi
Yeni programı şaşırttı! İlk konukları dikkat çektiYeni programı şaşırttı! İlk konukları dikkat çekti

Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü

Naci Görür günler önce uyarmıştı!

Naci Görür günler önce uyarmıştı!

CZN Burak ile Şafak Sezer davalık oldu!

CZN Burak ile Şafak Sezer davalık oldu!

Los Angeles yangın yeri! Çatışmalar zirve yaptı... Trump: "Şehir işgal edildi..."

Los Angeles yangın yeri! Çatışmalar zirve yaptı... Trump: "Şehir işgal edildi..."

İmamoğlu'nu tercih edenlerden bile fazlalar! İlk 3'te farklar çok çarpıcı

İmamoğlu'nu tercih edenlerden bile fazlalar! İlk 3'te farklar çok çarpıcı

Cristiano Ronaldo, önümüzdeki yıl formasını giyeceği takımı açıkladı! Herkesi ters köşe yaptı...

Cristiano Ronaldo, önümüzdeki yıl formasını giyeceği takımı açıkladı! Herkesi ters köşe yaptı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.