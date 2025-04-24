Kıvrımlı model Ashley Graham Anneler Günü'ne böyle hazırlandı! Peş peşe yayınladı

Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını olarak seçilen Ashley Graham büyük beden olarak poydumların vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.

Şimdilerde Victoria’s Secret defilesinde boy gösteren kıvrımlı model her adımıyla olay oluyor.

Anneler Günü için hazırlığa başlayan Ashley Graham bu anları Instagram hesabından peş peşe yayınladı.

YORUM YAĞDI

Kıvrımlı modelin paylaşımları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü modele; 'harika görünüyorsun', 'yine efsane', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Daha önc "12 yaşımdayken kendi bedenimden utandırıldım" diyerek zorbalığa maruz kaldığını açıklayan ünlü model her kadının bedeniyle barışık olması için sık sık tavsiyelerde bulunuyor.

İddialı tarzıyla adından söz ettiren ünlü model geçtiğimiz sene 'Uluslararası Yılın Kadın Modeli' seçilmişti.