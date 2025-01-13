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  4. Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un roman dansı gündem oldu! Göbek attı kıvrak hallerine yorum yağdı...

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un roman dansı gündem oldu! Göbek attı kıvrak hallerine yorum yağdı...

13.01.2025 19:29
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Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
13.01.2025 19:29
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Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema' karakterine hayat veren Ceren Karakoç arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda doyası eğlendi. Darbuka sesini duyan ünlü oyuncu göbek attı. Karakoç'un o halleri gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Nursema karakteriyle dikkat çeken Ceren Karakoç oyunculuk performansı ile adından söz ettiriyor. Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile gündemden düşmeyen ünlü isim bu kez dansıyla gündeme geldi.

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ROMAN ŞOVU GÜNDEM OLDU!

Darbuka ve kemanla çalınan roman havasına dayanamayan Karakoç, arkasıyla birlikte karşılıklı göbek attı. O anları kameraya alan arkadaşları ise sosyal medyadan paylaştı. Ünlü oyuncunun videosu kısa sürede gündem oldu.

90-54ht

Anahtar Kelimeler:
Ceren Karakoç
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