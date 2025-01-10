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  4. Kızıl Goncalar'daki türban sahnesi tepki çekmiş fragman yayından kaldırılmıştı! Yapım şirketinden açıklama gecikmedi

Kızıl Goncalar'daki türban sahnesi tepki çekmiş fragman yayından kaldırılmıştı! Yapım şirketinden açıklama gecikmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.01.2025 14:42
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Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi yayınlanan son fragman ile sosyal medyayı sallamış ve gelen tepkiler sonrası fragman yayından kaldırılmıştı. Kızıl Goncalar'daki tepki çeken türban sahnesi sonrası yapım şirketinden açıklama gecikmedi.

Kızıl Goncalar'daki türban sahnesi tepki çekmiş fragman yayından kaldırılmıştı! Yapım şirketinden açıklama gecikmedi

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Dizinin yayınlanan son fragmanındaki türban sahnesi tepki çekmiş ve fragman kısa süre sonra yayından kaldırılmıştı.

Yayınlanan fragmanda dergahta düzenin değiştirilmesinin ardından kadınlar evlerine kapatılıyor ve Sadi Hüdayi "Kadınlarınızı evlerinizde tutacaksınız" emri verince Birgül çileden çıkıyor.

kızıl gonclaar 2

Birgül bu karar sonrası; "Siz bize bakınca insan görmüyorsunuz. Siz bize bakınca bir tek hükümdarlığınıza girmeyi kabul etmiş tebaa görüyorsunuz." diyerek isyan ederek başörtüsünü çıkarıyor.

KIZIL GONCALAR

YAYINDAN KALDIRILDI

Kızıl Goncalar'ın büyük ses getiren bu fragmanında Birgül'ün türbanını çıkarıp ateşe attığı şeklinde yorumlanıyor. Birçok izleyicinin tepkisini çeken bu fragman yayından kaldırıldı ve yapım şirketinden açıklama gecikmedi.

yapım şirketi

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Dizinin yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada; “Söz konusu sahnede, karakterin türbanını ateşe atması gibi bir durum kesinlikle yaşanmamaktadır. Bu sahne, yanlış yorumlarla farklı bir boyuta taşınmıştır. Dizimiz, hassasiyet ve saygı çerçevesinde ilerlemeye devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kızıl Goncalar
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