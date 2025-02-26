Kızıl Goncalar'dan 2 gün önce ayrıldı! Hemen Bahar dizisiyle anlaştı

2 gün önce Kızıl Goncalar'dan ayrılan Tuğrul Tülek hemen yeni bir anlaşma yaptı.

Kızıl Goncalar‘ın dün ekrana gelen bölümünde Duygu Sarışın ile Tuğrul Tülek hikâyeleri bittiği için ekibe veda etmişti.

Ünlü oyuncu instagram sayfasından yayınladığı veda mesajında “Şunun şurasında kaç seküler kaldı. Son foto: Giderken ifşayı basarım abicim… Tüm ekibe kocaman sevgiler hepinizi seviyorum. Hadi ben kaçtım” sözlerine yer vermişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Bahar'a Kızıl Goncalar dizisine dün akşam veda eden Tuğrul Tülek geliyor.

Başarılı oyuncu, Tuğra Okaner karakteriyle fenomen dizi Bahar'a gelecek ve Emre Karayel'in hayat verdiği Tolga'nın kardeşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

TUĞRUL TÜLEK KİMDİR?

23 Eylül 1976 yılında Bursa’da doğan Tuğrul Tülek, Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. 1999 yılında Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında konservatuvar sınavını kazanarak Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümünde ikinci lisans eğitimine başladı, 2006 yılında mezun oldu. Bu süre içinde değişim öğrencisi olarak Varşova, Polonya'da Akademia Teatralna im Aleksandra Zalwerowicza oyunculuk okulunda da eğitim aldı.

2007-2008 yılında Tiyatro DOT'un Kürklü Merkür oyununda "Naz" karakterini canlandırdı. Bu rol ona 12. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu" adaylığı getirdi. Aynı yıl tüm Kürklü Merkür oyuncularıyla Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncuları Ödülleri'nde "Efes Pilsen Gençlik Özel Ödülü"nü paylaştı. 2015 yılında İki Kişilik Yaz oyunundaki rolüyle 19. Afife Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alırken, aynı yıl Tiyatro Eleştirmenliği Birliği (TEB) tarafından da Yılın Erkek Oyuncusu seçildi.