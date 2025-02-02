Kızıl Goncalar final mi yapacak? Yapımcı Faruk Turgut açıkladı ve tarih verdi: 'Bir dizi için yeterli"

Kadrosunda Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar, hikayesi ve karakterleriyle geçtiğimiz sezona bomba gibi düşmüştü. Her detayıyla ince düşünülen dizinin final yapacağına dair söylentiler de çıkmaya başladı.

Oda Tv'den Ayşe Baykal'ın sorularına yanıt veren yapımcı Faruk Turgut, Kızıl Goncalar'ın finaliyle ilgili konuştu.

"BİR DİZİ İÇİN YETERLİ"

Ayşe Baykal, Faruk Turgut'a "Diziler önümüzdeki sezon devam edecek mi?" sorusunu yöneltti. Turgut, "Kızıl Goncalar zor bir iş. 12 günde bir bölüm zar zor çıkıyor. Özellikle Cüneyd ve Levent karakterlerinin sohbetleri, tartışmaları. Dini terminolojinin bu kadar önde olduğu noktalarda çok ciddi araştırmalarla yazılıyor bölümler. Biz özellikle yola çıkarken çok uzun ömürlü olmaması gerektiğini düşünerek hareket ettik. Kızıl Goncalar, Haziran’da 50 bölüm oluyor. Bu formatta bir dizi için yeterli aslında… Yani büyük bir olasılıkla bu sezonun sonunda biter diye tahmin ediyorum." dedi.

Her hafta yüksek reyting oranları alan Kızılcık Şerbeti'yle ilgili de konuşan Turgut, "Kızılcık Şerbet’i için de, inanın şu anda ben de bilmiyorum ama bu reytinglerle devam ederse açıkçası ne kanal bitirmek ister ne de yapımcı. "Reyting diye bir gerçeğimiz var. Reytingler çok iyi olur, kanal memnun kalır ve biz de aynı kalitede devam edeceğine inanırsak olabilir de…" ifadelerini kullandı.