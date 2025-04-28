Kızıl Goncalar final yaptı, Mert Yazıcıoğlu sakallarını kesti! "Her haliyle yakışıklı"

Her bölümüyle adından söz ettiren Kızıl Goncalar dizisi ekranlara veda etmek için gün sayıyor. Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı gibi isimleri bir araya getiren Kızıl Goncalar, 5 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı yayınlanacak 47. bölümle final yapacak.

Dizinin final kararının ardından Cüneyd karakteriyle sezon boyunca adından söz ettiren Mert Yazıcıoğlu hemen imaj değiştirdi.

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Kızıl Goncalar'ın Naim Efendi'si Mert Turak'tan sonra yakışıklı isim de hemen saç ve sakallarını kesti.

Mert Yazıcıoğlu'nun yeni görünümü ise sosyal medyayı salladı. Kimi yakışıklı oyuncuyu "Liseliye dönmüş" diyerek beğenmese de "Her hali yakışıklı" yorumları sosyal medyada aktı gitti.

Mert Yazıcıoğlu fanlarının bazıları ise "Ona sakal yakışıyordu" yorumlarında bulundu.