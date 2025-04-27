Yalı Çapkını bitti, imaj değiştirdi! Afra Saraçoğlu'nun yeni projesi belli oldu

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu, dizinin final yapmasının ardından hemen saç rengini değiştirdi. Koyu renkli saçlarını sarıya boyatan ünlü oyuncu, son haliyle gündemdeydi.

Sosyal medyada bu imaj değişikliğini yeni proje için olduğu konuşuluyordu. İddialara göre güzel oyuncu hemen yeni bir dizi ile anlaşma yaptı.

Afra Saraçoğlu mayıs ayında Türkiye’nin Global Turizm Tanıtım Platformu Go Türkiye için Engin Akyürek’le beraber bir tanıtım filmi çekecek. Ardından ünlü yıldızın yeni bir dizi ya da film projesi olup olmayacağı merak konusuydu.

PERA ROLÜYLE DÖNECEK

Kulis bilgilerine göre Saraçoğlu, kariyerinde büyük bir yükseliş yaşadığı son dizisi “Yalı Çapkını”nın yapım şirketi OGM Pictures’tan Pera adlı dijital dizi için teklif aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Afra Saraçoğlu’nun Disney Plus için çekilecek olan diziye baktığı öğrenildi. Başar Başaran’ın senaryosunu yazdığı sizide Saraçoğlu, Pera adlı bir influencer’a hayat verecek.

Dizinin Truman Show gibi bir dünyası olacağı konuşuluyor.