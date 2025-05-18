Kızıl Goncalar finali sonrası sessizliğe gömüldü! Mina Demirtaş'ın pozları mest etti

NOW TV ekranlarının ses getiren yapımlarından Kızıl Goncalar, iki sezondur süren başarılı yayın hayatının ardından final yaptı. Büyük beğeni toplayan dizi, 5 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara veda etti.

Dizinin bitişi izleyicileri hüzne boğarken, oyunculardan da peş peşe duygusal vedalar gelmeye başladı.

Mina Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dizinin sadece bir iş değil, kendisi için bir yuva haline geldiğini ifade etmişti.

Demirtaş paylaşımında "Bir ailedir bizim için artık. Hâlâ inanamıyorum bittiğine, hep çok ayrı bir yeri olacak benim için. Çok özleyeceğim…” demişti.

Mina Demirtaş bu paylaşımdan sonra adeta sessizliğe gömüldü. Günlerdir paylaşım yapmayan güzel oyuncudan yeni paylaşımlar geldi.



Günlük hayatından keyif anları paylaşan Mina Demirtaş hayranlarını mest etti. Demirtaş'a "Nerelerdesin özledik", "Çok güzelsin", "Mina seni özledik" yorumları da yağdı.