Kızıl Goncalar'ın senaristinden Serenay Sarıkaya'ya küfürlü destek! Ağır konuştu gündem oldu!

TV100 yazarı Fuat Uğur'un bir kadın menajerin, "ünlü eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığını" ileri sürmesinin ardından ortalık karışmıştı. Söz konusu kişilerin Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmişti. Ayrıca Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim'in sektörde tekelleştiği ve oyuncuların işine engel olduğu da konuşulanlar arasındaydı.

Gündeme bomba gibi düşen bu iddiaların ardından da Ayşe Barım'la çalışan birçok ünlü oyuncudan Serenay Sarıkaya'ya destek geldi. Hazal Kaya, Ezgi Mola, Şükran Ovalı, Mert Yazıcıoğlu, Bergüzar Korel, Aslıhan Gürbüz, Halit Özgür Sarı, Bige Önal, Sinem Kobal şirketin açıklamasını yayınladı.

O İSİMDEN KÜFÜRLÜ DESTEK!

Birçok isim destek paylaşımları yaparken Kızıl Goncalar'ın senaristi Şükrü Necati Şahin'den sert bir paylaşım geldi. Şahin, "Yedi ömür yaşasanız Serenay'ın Fi'deki ya da Alice'deki emeğine karşılık gelecek ciddiyeti gösteremeyecek yavşaklar toplandınız mı?" dedi.