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Kızıl Goncalar'ın Vahid'i Tolga Tekin o diziyle anlaştı! Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir başrolde...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.02.2025 08:03
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Kızıl Goncalar'daki performansıyla adından söz ettiren Tolga Tekin diziye veda edince seyirci üzülmüştü. Kızıl Goncalar'ın Vahid'i Tolga Tekin, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolde olduğu diziyle anlaştı.

Kızıl Goncalar'ın Vahid'i Tolga Tekin o diziyle anlaştı! Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir başrolde...

Başarılı oyuncu Tolga Tekin, Kızıl Goncalar dizisinden ayrıldıktan sonra, merakla beklenen yeni projesiyle dikkat çekti. Tekin, Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi Eşref Rüyada rol alacak. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen okuma provasıyla birlikte dizinin ekibi bir araya gelirken, çekimlerin hızla başlaması için hazırlıklar devam ediyor.

Eşref Rüyası'nın başrollerinde ünlü isimler Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi yer alırken, dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar üstleniyor. Senaryosu ise Ethem Özışık’a ait olan dizi, dram ve gizem dolu hikâyesiyle izleyicilerin ilgisini şimdiden çekmeyi başardı.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hikayede Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Eşref, çocukluk arkadaşı "Rüya" olarak tanıdığı ancak gerçek adı Nisan olan karakterle yollarını yeniden kesiştiriyor. Nisan karakterini ise Demet Özdemir canlandıracak.

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TOLGA TEKİN KİMİ CANLANDIRACAK?

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde izleyici karşısına çıkan ve performansıyla büyük beğeni toplayan Tolga Tekin, Eşref Rüya dizisine katıldı. Tekin, dizide önemli karakterlerden biri olan Müslüm’ü canlandıracak. Ünlü oyuncunun, bu karakterde nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy tolga tekin
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