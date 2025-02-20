Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş doğum gününü kutladı! Mina Demirtaş kaç yaşında?

Son dönemin en popüler isimlerinden biri haline gelen Mina Demirtaş, genç yaşına rağmen büyük bir çıkış yakalamayı başardı. Özellikle Kızıl Goncalar dizisindeki başarılı performansı ile adından sıkça söz ettiren Mina Demirtaş, İstanbul doğumlu ve genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde önemli adımlar attı.

Sosyal medyada 19 yaşında olduğu konuşulsa da, Mina Demirtaş, yaşını O Ses Türkiye yılbaşı programında yaptığı açıklama ile net bir şekilde duyurdu. Genç oyuncu, "16 yaşındayım, Şubat ayında 17 olacağım" diyerek yaşını takipçileriyle paylaştı.

Mina Demirtaş, yeni yaşını Kızıl Goncalar dizisinin setinde ekibiyle kutladı.

Mert Yazıcıoğlu, Mina'nın yeni yaşını kutlamak için birlikte çektikleri bir pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı ve fotoğrafın altına "İyi ki doğdun" notunu düştü.

MİNA DEMİRTAŞ KİMDİR?

Mina Demirtaş, Türk televizyon ve sinemasının genç yeteneklerinden biri olarak hızla yükselmeye devam ediyor. İstanbul'da dünyaya gelen Mina Demirtaş lise eğitimine devam ediyor. Mina, oyunculuk kariyerine 2021 yılında adım attı.

Mina Demirtaş, Kızıl Goncalar dizisinde gösterdiği başarılı performans ile hızla tanınan ve sevilen bir oyuncu olmuştur.