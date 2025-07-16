Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş imaj değiştirdi, iddialı diziyle görüşüyor... Teklif yağıyordu

Son dönemin en popüler isimlerinden biri haline gelen Mina Demirtaş, geçtiğimiz sezon genç yaşına rağmen büyük bir çıkış yakaladı. Özellikle Kızıl Goncalar dizisindeki performansı ile adından sıkça söz ettiren Mina Demirtaş'a dizi final yapınca teklif yağdı.

17 yaşındaki genç oyuncu final sonrası sezonun yorgunluğunu atmak için gözlerden uzak kalmayı tercih etti. Güzel isim bu süreçte bol bol da teklif alıyordu.

Uzun süredir paylaşım yapmayan güzel oyuncu imaj değiştirdi. Saçlarına kahkül yaptıran Mina Demirtaş'ın son görünümü çok beğenildi. Tam da imajı konuşulurken iddialar da gündeme geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezonda ekranların iddialı yapımlarından biri de Güzelkoy oldu. Burçin Terzioğlu ve Gökçe Eyüboğlu'nun dahil olduğu kadrosuyla dikkat çeken Güzelkoy için de Mina Demirtaş'a teklif gitti.

Kızıl Goncalar'da Zeynep karakterine hayat veren Mina Demirtaş ve Güzelkoy dizisinin yapımcıları arasında görüşmeler sürüyor.

GÜZELKOY KARAKTERLERİ

Burçin Terzioğlu'nun “Leman”, Gökçe Eyüboğlu'nun ise “Suzan” rollerine hayat vereceği dizide, eğer Mina Demirtaş rolüne 'evet' derse, Şahika ile Güney’in kızı Ada’ya hayat verecek.

Şahika ve Mine rollerine hayat verecek oyuncuların henüz belli olmadığı dizide 4 kadının etkileyici hikâyesini konu alıyor.