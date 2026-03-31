Kızılcık Şerbeti 131. bölüm 2. fragman izle! Bir tek o isim yer almadı

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu hafta 131. bölümüyle ekrana gelecek. Her bölümü büyük ses getiren dizinin yeni bölüm fragmanı yine sosyal medyada 'çok konuşulanlar' arasına girmeyi başardı. Ancak dizinin fragmanında tek bir ismin yer almaması dikkat çekti.

Öznur Yaslı İkier

Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisi bu hafta 131. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünden bir fragman daha yayınlandı. Yeni fragmanda Ünallar ailesini yine şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

Dizinin yeni bölümüne; Nilay'ın evlilik haberi, Nursema'nın işi bırakması ve ortaya çıkan bir çocuğun "Beni evlatlık veren annem bu evde yaşıyor!" sözleri damga vuracak.

Kızılcık Şerbeti 131. bölüm daha yayınlanmadan sosyal medyada gündem olmayı başarırken fragmanda sadece bir ismin yer almaması dikkat çekti. Fragmanda Barış Kılıç'ın hayat verdiği Ömer Ünal karakterinin olmaması izleyenleri kızdırdı.

Sosyal medyada; 'Ömer Ünal nerede siz dalga mı geçiyorsunuz?', 'Ömer’in diziden ayrıldığı bölümü kaçırmış olmalıyım', 'Evrim Alasya’nın sahneleri yine sadece yemek masasında' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti'nin 130. Bölümünde; İşlerinin kötü gitmesi sonucunda her şeyini kaybeden Emir, intiharın kıyısından dönmüştür. Ama hala ne kendi ailesine ne de Çimen’in ailesine bunu itiraf etmeye hazır değildir. Nilay’ı evlilik konusunda kafalayamayan Yağız, işi hızlıca halletmek için kötü yollara sapacaktır. Nilay içinden çıkılmaz bir durum içinde bulur kendini. Asil’in zoruyla evlilik işine tamam diyen Abidin çok mutsuzdur. En az onun kadar mutsuz olan biri de Sevtap’tır.

Nilay’ın durgunluğu evdeki herkesin dikkatini çeker ancak Nilay hiç kimseye derdini açamaz. Tuncay’ın tüm aileyi çiftliğe davet etmesi Ünallar’ın güzel bir gün geçirmelerine vesile olur. Parasızlıktan kendilerini izbe bir pansiyona atan Emir ve Çimen zor günler geçirmektedir. Çimen’in yalnız kaldığı sırada pansiyonun polis tarafından basılması işin tuzu biberi olur. Her iki tarafın da ailesi gerçekleri öğrenir ve birbirine girerler. Nilay iyice köşeye sıkışmıştır, bu evlilikten kaçış yolları tamamen kapanmıştır.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
