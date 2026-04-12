Kızılcık Şerbeti 133. bölüm 1. fragman! 'Ünalların sofrasında Ünallar'dan bir kişi kalmamış'

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son olarak 132. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise yayınlanır yayınlanmaz X'te TT oldu.

Öznur Yaslı İkier

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç'un başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı günden bu yana cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Son olarak 132. bölümüyle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünün ardından 133. bölüm fragmanı yayınlandı.Dizinin yeni bölüm tanıtımında, Başak’ın oğlunu öğrenen Fatih hayal kırıklığına uğrarken; Nilay’ın yaşadıklarına sebep olan Salkım’ın, Abdullah ile arası açılıyor.

Abdullah’ın evden ayrılması ile telaşlanan Salkım, Nilay’dan köşke geri dönmesini istiyor. Dizinin fragmanına Çimen'in 'Ünal Ev sofrasında Ünal evden bir kişiyi bırakmamışsınız' sözleri damga vurdu.

KIZILCIK ŞERBETİ 133. BÖLÜM 1. FRAGMAN!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan bölümünde; Başak, Fethi’nin evinde kalan Cemo’yu Fatih’ten gizli görmeye gitti. Oğlunu kabullenmekte zorlanan Başak’ın sır dolu geçmişi ekrana gelen flashback sahnesiyle aralandı. Genç yaşta hamile kalan Başak’ın, okulundan mezun olana kadar oğlunu emanet ettiği ailenin izini kaybettiği ortaya çıktı. Yıllar sonra oğlunu karşısında bulan Başak, gözyaşlarını tutamazken bu durumu sakladığı Fatih’e yakalandı.

Nilay’ın halinden şüphelenen Kıvılcım, Yağız’ın yaptığı şantajı öğrenince Ömer’den yardım istedi. Ömer ve Kıvılcım, Yağız’ın kirli oyununu iz sürerek bozmayı başardı. Ömer; Abdullah ve Salkım’dan, Nilay’a yapılanların hesabını sorarken Kıvılcım Ünallar’ı reddeden Nilay’ı kendi evine götürmek için köşke geldi.

Bölümün final sahnesinde Kıvılcım, Nilay’ı kanatları altına almak isterken Emir’den ayrı kalamayan Çimen‘in Ünallar’la birlikte yaşamaya başladığını öğrendi. Salkım’ın intikam almak istercesine verdiği haber geceye damga vurdu.

