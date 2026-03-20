Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti 130. yeni bölüm ne zaman? Tarih verildi

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç'un başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı günden bu yana cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Son olarak 129. bölümüyle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü bu akşam yayın akışında yer almadı. Show Tv yayın akışında dizi saatinde 'Aile Arasında' filmi izleyicisinin karşısına çıkacak.

TARİH VERİLDİ

Kızılcık Şerbeti dizisi bayram haftası arasının ardından 27 Mart cuma akşamı yeni bölümüyle ekranda olacak.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Kızılcık Şerbeti 129. Bölümünde; Boşanmak için mahkemeye giderken Başak’ı, Fatih’in yanından kaçırtan kişi Fatih’ten başkası değildir. İkisi arasında buzlar erir, tüm problemlerini konuşarak aşarlar ve aşklarını yaşamaya başlarlar. Nilay’la evlenmek için her yolu deneyen Yağız, bu sefer de yoksullara yardım bahanesiyle yaklaşacak ama yine de istediği sonucu alamayacaktır. Nursema ve İlhami’nin evlilikleri yolunda ama durgun giderken Abdullahlar’ın onlara iftara gelmesi tüm farklılıkları açıkça göz önüne serer.

Asil’in kendisini terk etmesiyle bunalıma giren Elif, herkese sataşmaktadır. Sıra evdeki küçük çocuklar geldiğinde ise herkesi karşısında bulacaktır. İşlerindeki kötü gidişi durduramayan Emir, Çimen’le birlikte evi terk etmek zorunda kalarak bir arkadaşının yanına sığınacaktır.

Hala kimseye içine düştüğü zor durumu açıklamak istemese de durum iyice içinden çıkılamaz bir hal aldığında intihar etme noktasına gelecektir.