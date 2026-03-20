MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti 130. yeni bölüm ne zaman? Tarih verildi

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son olarak 129. bölümüyle ekrana geldi. Nefes kesen sahneleriyle uzun süre gündemde kalan fenomen dizi bu hafta yayın akışında yer almadı. Kızılcık Şerbeti'nin 130. yeni bölüm fragmanı yayınlanır tarih verildi.

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti 130. yeni bölüm ne zaman? Tarih verildi
Öznur Yaslı İkier

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç'un başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı günden bu yana cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Son olarak 129. bölümüyle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü bu akşam yayın akışında yer almadı. Show Tv yayın akışında dizi saatinde 'Aile Arasında' filmi izleyicisinin karşısına çıkacak.

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti 130. yeni bölüm ne zaman? Tarih verildi 1

TARİH VERİLDİ

Kızılcık Şerbeti dizisi bayram haftası arasının ardından 27 Mart cuma akşamı yeni bölümüyle ekranda olacak.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Kızılcık Şerbeti 129. Bölümünde; Boşanmak için mahkemeye giderken Başak’ı, Fatih’in yanından kaçırtan kişi Fatih’ten başkası değildir. İkisi arasında buzlar erir, tüm problemlerini konuşarak aşarlar ve aşklarını yaşamaya başlarlar. Nilay’la evlenmek için her yolu deneyen Yağız, bu sefer de yoksullara yardım bahanesiyle yaklaşacak ama yine de istediği sonucu alamayacaktır. Nursema ve İlhami’nin evlilikleri yolunda ama durgun giderken Abdullahlar’ın onlara iftara gelmesi tüm farklılıkları açıkça göz önüne serer.

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti 130. yeni bölüm ne zaman? Tarih verildi 2

Asil’in kendisini terk etmesiyle bunalıma giren Elif, herkese sataşmaktadır. Sıra evdeki küçük çocuklar geldiğinde ise herkesi karşısında bulacaktır. İşlerindeki kötü gidişi durduramayan Emir, Çimen’le birlikte evi terk etmek zorunda kalarak bir arkadaşının yanına sığınacaktır.

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti 130. yeni bölüm ne zaman? Tarih verildi 3

Hala kimseye içine düştüğü zor durumu açıklamak istemese de durum iyice içinden çıkılamaz bir hal aldığında intihar etme noktasına gelecektir.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.