Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik ayrılık! Selin Türkmen projeye veda ediyor

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Kızılcık Şerbeti dizisi 4. sezonunu 138. bölümüyle kapatacak. Show TV’nin Gold Film imzalı dizisi yine bol aksiyonlu bir sezon finaliyle seyirci karşısına çıkacak.
Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizide Çimen’e hayat veren Selin Türkmen'in sezon finalinde ekibe veda edeceği öğrenildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; daha önce de kendi isteğiyle diziden ayrılıp daha sonra kadroya yeniden dönen Selin Türkmen, bir kez daha fenomen diziden gidiyor.
Türkmen’in yerine yine Çimen karakterine hayat verecek başka bir oyuncu aranıyor. Beşinci sezonda “Çimen” rolüne seçilecek yeni oyuncu hayat verecek.
Kaza sahnesiyle tansiyonun artacağı diziye 3 oyuncunun veda edeceği öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum