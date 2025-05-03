Kızılcık Şerbeti'nden apar topar ayrılmıştı! Selin Türkmen kapak kızı oldu

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Çimen karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Selin Türkmen projeden rolü bittiği için ayrılmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin ardından Kara Dut dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Selin Türkmen'in pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Genç oyuncunun pozlarına sosyal medyada; 'güzelliğin şaka mı?', 'çok güzelsin', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

SELİN TÜRKMEN KİMDİR?

2000 tarihinde Osmaniye'de doğan Selin Türkmen, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görürken oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Taksim'de bir oyunculuk ajansı ile anlaştıktan sonra oyunculuk üzerine kurslar alan Selin Türkmen, sonrasında BKM çatısı altında Yılmaz Erdoğan'dan drama ve oyunculuk dersleri alarak BKM Mutfak'ta tiyatro sahnesine ilk adımını atmıştır.

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Çimen" karakteriyle tanınan Selin Türkmen, büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.