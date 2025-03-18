Kızılcık Şerbeti'nden apar topar çıkartılmıştı! Semra San'a teklif yağıyor

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” her Cuma izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Her sahnesi olay olan dizide 'Cansu' karakterine hayat veren ancak hikayesi kısa süren Semra San diziden apar topar çıkartılmıştı. Semra San şimdilerde yeni teklifleri değerlendirme aşamasında.

Kızılcık Şerbeti sonrası tekliflerin yağdığı Semra San yeni dizi görüşmelerini sürdürüyor. Ünlü ismin yakında adından söz ettirecek bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

EĞİTİM ALMAYA BAŞLADI

Oyunculuğun yanı sıra müzik kariyerine de devam eden San, Almanya’nın Berlin kentinde oyunculuk eğitimi almaya başladı.

Kariyerine uluslararası bir yapımda yer alarak devam etmek isteyen başarılı oyuncu, bu hedef doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı.