Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağı iddia ediliyordu! Nedeni ortaya çıktı...

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz günlerde flaş bir gelişme yaşanmıştı.

Birsen Altuntaş, Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün senaryosunu kaleme aldığı dizide Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun veda edeceğini yazmıştı. Taşçıoğlu'nun ayrılık nedeninin senaryo olduğu ve Pembe’nin artık hikâyesinin bittiği belirtilmişti.

AYRILIK NEDENİ MERAK EDİLDİ!

Kızılcık Şerbeti'nde önemli bir karaktere hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun başka bir diziyle anlaştığı için Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığı iddia edildi.

Habertürk'te yayınlanan Burası Haftasonu'nda" Ela Rumeysa Cebeci'nin sorularına yanıt veren Show TV Magazin Haber Müdürü Ömür Sabuncuoğlu kararın netleşmediğini bildirmişti.