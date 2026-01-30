Kızılcık Şerbeti'ne Doğukan Güngör yerine Emre Dinler getirildi! Setten ilk görüntüler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örneği alınan Doğukan Güngör'ün uyuşturucu testi pozitif çıkınca ünlü isim apar topar kadrodan çıkarılmıştı.

Doğukan Güngör yerine Emre Dinler'in getirildiği de duyurulmuştu. Kızılcık Şerbeti’nin bu akşam seyirciyle buluşacak yeni bölümünde dizinin yeni Fatih Ünal’ı Emre Dinler ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

Özgür Sevimli’nin yönettiği diziye kısa sürede adapte olan Dinler’e nasıl yorumlar geleceği şimdiden merak ediliyor.

EMRE DİNLER’E BAŞARILAR DİLEDİ

Doğukan Güngör önceki gün yerine gelen Emre Dinler’le veda pastasının kesildiği gün sette bir araya gelmişti. Dinler’e sarılan ve başarılar dileyen Güngör “Yeni gelen arkadaşımızın da herkes arkasında olsun lütfen… Böyle olacağına da güvenim tam… Zor bir görev devraldı. Hem de yaşanan durum itibariyle herkes onunla da beraber olsun. Her şey için teşekkür ederim” demişti.