Kızılcık Şerbeti’ne 'Yasemin' geliyor! Dizi hareketleniyor

Dördüncü sezona iddialı bir giriş yapan "Kızılcık Şerbeti"ne Arslan ailesinin küçük kızı Çimen’e hayat veren Selin Türkmen geri dönüyor. Bu dönüşe ek olarak diziye Yasemin karakteri dahil olacak.

Kubra Akalın

Kızılcık Şerbeti” dizisinin 4. sezonunda heyecanlı olaylar yaşanmaya devam ediyor. Özgür Sevimli’nin yönettiği Gold Film imzalı dizinin Çimen’i Selin Türkmen yeni bölümde ekibe geri geliyor.

Önceki sezon sonu diziden ayrılan Çimen’in sürprizi aileyi sevince boğuyor. Çimen’in gelişiyle diziye Yasemin karakteri de dahil olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasemin’i Aleyna Bozok canlandıracak. 109. bölümde diziye katılacak olan Yasemin, Çimen’le arkadaş olacak ve Arslan ailesinin dikkatini çekecek. Aynı bölümde aile fertlerini şoke eden büyük bir olay daha yaşanacak

