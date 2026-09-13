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'Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı! Makasa para yağdı

‘Kızılcık Şerbeti’nde Aylin karakteriyle tanınan Hamide Akkuş, bir süredir aşk yaşadığı Tugay Ercins ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade törenle nişanlanırken, yüzüklerin kesildiği sırada yaşanan ‘makas kesmiyor’ anı geceye damga vurdu.

'Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı! Makasa para yağdı

'Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Aylin' karakteriyle tanınan oyuncu Hamide Akkuş, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tugay Ercins ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Akkuş ve Ercins çifti, aileleri ve dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı.

Yakın çevrelerinin bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadığı ikili, nişan heyecanını sevdikleriyle paylaştı.

Kızılcık Şerbeti nin Aylin i Hamide Akkuş nişanlandı! Makasa para yağdı 1

Davetliler, törenden renkli anları ve eğlenceli kareleri sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
Kızılcık Şerbeti nin Aylin i Hamide Akkuş nişanlandı! Makasa para yağdı 2

Nişan yüzüklerinin kesildiği sırada 'makas kesmiyor' adeti de yerine getirildi. Tepsiyi tutan kişi verilen parayı beğenmeyince tepsiye para yağdı. O anlar da sosyal medyaya yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
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