'Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı! Makasa para yağdı

'Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Aylin' karakteriyle tanınan oyuncu Hamide Akkuş, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tugay Ercins ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Akkuş ve Ercins çifti, aileleri ve dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı.

Yakın çevrelerinin bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadığı ikili, nişan heyecanını sevdikleriyle paylaştı.

Davetliler, törenden renkli anları ve eğlenceli kareleri sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.



Nişan yüzüklerinin kesildiği sırada 'makas kesmiyor' adeti de yerine getirildi. Tepsiyi tutan kişi verilen parayı beğenmeyince tepsiye para yağdı. O anlar da sosyal medyaya yansıdı.