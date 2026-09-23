Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Asena Keskinci dekoltesi yüzünden eleştirildi

Selin Türkmen’in yerine “Çimen” rolüyle Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Asena Keskinci, başrolünde yer aldığı “Üç Harfliler: Mühür” filminin galasına katıldı.

Jasmine filmindeki erotik sahneleri yüzünden son dönemde gündeme gelen genç oyuncu bu sefer de galadaki tarzıyla adından söz ettirdi. Asena Keskinci'nin iddialı göğüs dekoltesi galanın resmen önüne geçti.



Muhabirler "Gece için çok iddialı bir kıyafet giymişsiniz" deyince oyuncu "Bu anneciğimin tasarımı. Onun kıyafetlerini giyiyorum genelde" dedi.

Sosyal medyada ise "Bu kıyafet ne?", "Bu dekolte hiç olmamış", "Konuşulsun diye mi bu dekolte", "Ya hiç estetik durmuyor" yorumları yapıldı.

Asena Keskinci, Kızılcık Şerbeti dizisine yeni Çimen rolüyle dahil olmasıyla ilgili düşüncelerini de açıkladı. "İlk defa devam eden bir işe dahil oldum" diyen Keskinci, "Set aile ortamı gibi ben de oraya bir gelinmişim gibi gittim" şeklinde konuştu.