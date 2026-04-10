MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen resmen avukat oldu! Ruhsatını aldı

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, İstanbul Barosu'ndan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ruhsatı'nı aldı. Türkmen, mutluluğunu "Hep bugünün hayalini kurmuştum" sözleriyle takipçileriyle paylaştı.

Öznur Yaslı İkier

Show Tv'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Çimen' karakterine hayat veren oyuncu Selin Türkmen, oyunculuğunun yanı sıra yeni bir ünvan daha kazandı.

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Türkmen, stajını tamamladıktan sonra İstanbul Barosu'ndan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ruhsatı’nı alarak avukat oldu.

Kızılcık Şerbeti nin Çimen i Selin Türkmen resmen avukat oldu! Ruhsatını aldı 1

"BÜYÜK BİR SORUMLULUĞA TEKABÜL EDİYOR"

Törende duygularını dile getiren Türkmen, yaşadığı heyecanı şu sözlerle paylaştı: Çok heyecanlıyım. Bugün yanımda olamasalar da desteklerini benden hiçbir zaman esirgemeyen sevgili aileme teşekkür ediyorum. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan sevgili arkadaşlarıma ve aynı zamanda meslek hayatımda bana çok yardımcı olan sevgili meslektaşım ve arkadaşım Emrah Karatay'a teşekkürlerimi borç bilirim. Bugün çıktığımız yolculuk aslında bireysel bir başarı olmaktan ziyade, topluma karşı üstlendiğimiz büyük bir sorumluluğa tekabül ediyor. Umuyorum bütün meslektaşlarımın meslek hayatları güzel geçer. Herkese hayırlı olsun, teşekkür ederim.

Kızılcık Şerbeti nin Çimen i Selin Türkmen resmen avukat oldu! Ruhsatını aldı 2

26 yaşındaki ünlü oyuncu, cübbesini giyip avukatlığa adım attığı o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kızılcık Şerbeti nin Çimen i Selin Türkmen resmen avukat oldu! Ruhsatını aldı 3

Oyuncu paylaşımında, "Hissettiğim duyguları tarif etmem çok zor; hep bugünün hayalini kurmuştum. Çok emek verdiğim, zaman zaman 'Ben bu okulu bitiremeyeceğim galiba' deyip, ağladığım ama hiçbir zaman vazgeçmediğim bir yol oldu. Şimdi geriye dönüp baktığımda, 'İyi ki vazgeçmemişim ve bugün hayalini kurduğum hedeflerimden birini gerçekleştirmişim' diyorum. Bu mutluluğu benimle birlikte paylaşan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bu başarı sonrası Türkmen'e, arkadaşlarından ve sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti Selin Türkmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.