Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen resmen avukat oldu! Ruhsatını aldı

Show Tv'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Çimen' karakterine hayat veren oyuncu Selin Türkmen, oyunculuğunun yanı sıra yeni bir ünvan daha kazandı.

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Türkmen, stajını tamamladıktan sonra İstanbul Barosu'ndan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ruhsatı’nı alarak avukat oldu.

"BÜYÜK BİR SORUMLULUĞA TEKABÜL EDİYOR"

Törende duygularını dile getiren Türkmen, yaşadığı heyecanı şu sözlerle paylaştı: Çok heyecanlıyım. Bugün yanımda olamasalar da desteklerini benden hiçbir zaman esirgemeyen sevgili aileme teşekkür ediyorum. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan sevgili arkadaşlarıma ve aynı zamanda meslek hayatımda bana çok yardımcı olan sevgili meslektaşım ve arkadaşım Emrah Karatay'a teşekkürlerimi borç bilirim. Bugün çıktığımız yolculuk aslında bireysel bir başarı olmaktan ziyade, topluma karşı üstlendiğimiz büyük bir sorumluluğa tekabül ediyor. Umuyorum bütün meslektaşlarımın meslek hayatları güzel geçer. Herkese hayırlı olsun, teşekkür ederim.

26 yaşındaki ünlü oyuncu, cübbesini giyip avukatlığa adım attığı o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu paylaşımında, "Hissettiğim duyguları tarif etmem çok zor; hep bugünün hayalini kurmuştum. Çok emek verdiğim, zaman zaman 'Ben bu okulu bitiremeyeceğim galiba' deyip, ağladığım ama hiçbir zaman vazgeçmediğim bir yol oldu. Şimdi geriye dönüp baktığımda, 'İyi ki vazgeçmemişim ve bugün hayalini kurduğum hedeflerimden birini gerçekleştirmişim' diyorum. Bu mutluluğu benimle birlikte paylaşan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bu başarı sonrası Türkmen'e, arkadaşlarından ve sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.