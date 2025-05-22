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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Cannes sokaklarında! Tarzı olay oldu

‘Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, soluğu Cannes'ta aldı. Ünlü ismin Cannes sokaklarındaki renkli stili sosyal medyada gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Cannes sokaklarında! Tarzı olay oldu
Öznur Yaslı İkier

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncu Sıla Türkoğlu, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Şimdilerde sevgilisiyle Fransa'da olan güzel oyuncu Cannes sokaklarında poz vermeyi ihmal etmedi.

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Sıla Türkoğlu, tarzını yansıtan fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin renkli stili dikkatlerden kaçmadı.

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Mini şortunu yeşil çoraplarıyla kombinleyen Sıla Türkoğlu'na dizide Firaz karakterine hayat veren Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'ten yorum gecikmedi. Yüzgüleç güzel oyuncudan çorap linki istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti
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