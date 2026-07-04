Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya tatilde! Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı

Evrim Alasya, 'Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali vermesinin ardından dinlenmek için soluğu tatilde aldı.
Balıkesir Altınoluk'ta tatil yapan ünlü oyuncu, güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.
Sıcak havalardan bunalan Alasya, mavi sularda serinleyerek yeni sezon öncesi enerji depoluyor.
Evrim Alasya, tatilinden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak bu anları takipçileriyle buluşturdu.
Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
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