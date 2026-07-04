MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya tatilde! Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Kıvılcım karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Evrim Alasya sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Alasya'nın peş peşe paylaştığı bikinili kareleri kısa sürede beğeni topladı.

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya tatilde! Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı
Öznur Yaslı İkier

Evrim Alasya, 'Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali vermesinin ardından dinlenmek için soluğu tatilde aldı.

Kızılcık Şerbeti nin Kıvılcım ı Evrim Alasya tatilde! Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı 1

Balıkesir Altınoluk'ta tatil yapan ünlü oyuncu, güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.

Kızılcık Şerbeti nin Kıvılcım ı Evrim Alasya tatilde! Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı 2

Sıcak havalardan bunalan Alasya, mavi sularda serinleyerek yeni sezon öncesi enerji depoluyor.

Kızılcık Şerbeti nin Kıvılcım ı Evrim Alasya tatilde! Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı 3

Evrim Alasya, tatilinden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak bu anları takipçileriyle buluşturdu.

Kızılcık Şerbeti nin Kıvılcım ı Evrim Alasya tatilde! Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı 4

Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Kızılcık Şerbeti nin Kıvılcım ı Evrim Alasya tatilde! Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı 5

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saba Tümer'in acı günü! Babası Yalçın Tümer hayatını kaybettiSaba Tümer'in acı günü! Babası Yalçın Tümer hayatını kaybetti
Tatilin keyfini sürüyor! Bakan bir daha baktıTatilin keyfini sürüyor! Bakan bir daha baktı

Anahtar Kelimeler:
Evrim Alasya Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Hamaney için 'intikam' yemini! Aylar sonra cenazede ortaya çıktı

Hamaney için 'intikam' yemini! Aylar sonra cenazede ortaya çıktı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Hiçbir projeyi kabul etmiyordu! Sonunda geri dönüyor

Hiçbir projeyi kabul etmiyordu! Sonunda geri dönüyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Resmi Gazete’de sigara kararı! 1 milyon kişi yararlanabilecek

Resmi Gazete’de sigara kararı! 1 milyon kişi yararlanabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.