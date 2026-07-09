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Serenay Sarıkaya dekoltesini paylaşmaya doyamadı! Tatil pozları mest etti

Şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya şimdilerde tatilin keyfini sürüyor. Önce annesi ile Bodrum'a giden Sarıkaya şimdi de İtalya tatili paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya dekoltesini paylaşmaya doyamadı! Tatil pozları mest etti
Öznur Yaslı İkier

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya tatilin keyfini sürüyor. Sezonun yorgunluğunu atmaya çalışan Sarıkaya tatil pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Serenay Sarıkaya dekoltesini paylaşmaya doyamadı! Tatil pozları mest etti 1

Önce annesi Ümran Seyhan ile Bodrum'a giden Serenay Sarıkaya şimdi de İtalya tatiline çıktı.

Serenay Sarıkaya dekoltesini paylaşmaya doyamadı! Tatil pozları mest etti 2

Süper mini, korse detaylı beyaz elbisesiyle pozlar veren ünlü oyuncu göğüs dekoltesini de paylaşmaya doyamadı.

Serenay Sarıkaya dekoltesini paylaşmaya doyamadı! Tatil pozları mest etti 3

YORUM YAĞDI
Serenay Sarıkaya'nın peş peşe yayınladığı pozları sosyal medyada kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Serenay Sarıkaya dekoltesini paylaşmaya doyamadı! Tatil pozları mest etti 4

Ünlü isme; 'harika görünüyor', 'her hali ayrı güzel', 'başka bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
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