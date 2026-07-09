Serenay Sarıkaya dekoltesini paylaşmaya doyamadı! Tatil pozları mest etti

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya tatilin keyfini sürüyor. Sezonun yorgunluğunu atmaya çalışan Sarıkaya tatil pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Önce annesi Ümran Seyhan ile Bodrum'a giden Serenay Sarıkaya şimdi de İtalya tatiline çıktı.

Süper mini, korse detaylı beyaz elbisesiyle pozlar veren ünlü oyuncu göğüs dekoltesini de paylaşmaya doyamadı.

YORUM YAĞDI

Serenay Sarıkaya'nın peş peşe yayınladığı pozları sosyal medyada kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme; 'harika görünüyor', 'her hali ayrı güzel', 'başka bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.