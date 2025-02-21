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  4. Kızının babası ona 'Bipolar' demişti! Deniz Akkaya ruh sağlığı raporunu yayınladı

Kızının babası ona 'Bipolar' demişti! Deniz Akkaya ruh sağlığı raporunu yayınladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.02.2025 11:06
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Son dönemde kızıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Deniz Akkaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle eski eşi Efe Önbilgin ile davalık olan Akkaya için 'Bipolar hastası' denmişti. Deniz Akkaya ruh sağlığı raporunu yayınladı.

Kızının babası ona 'Bipolar' demişti! Deniz Akkaya ruh sağlığı raporunu yayınladı

Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin ile yaşadığı tartışmayı, sosyal medya hesabından ifşa etmişti.

Deniz Akkaya, aynı evde bulunmamak için kızını Çocuk Esirgeme Kurumu'na göndermiş, bunun üzerine devlet koruması altına alınan Ayşe Önbilgin'e psikolojik destek verilmişti.

KIZI 1

Akkaya, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırılmış, devlet korumasında olan Ayşe Önbilgin babasına teslim edilmişti.

kızı 2

Efe Önbilgin, sonrasında Deniz Akkaya’nın bipolar hastası olduğunu iddia etmiş ve eski eşinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespitini istemişti. Ardından Deniz Akkaya hakkında vesayet davası açılmıştı.

Mahkeme, dava kapsamında emekli mankenin mal varlıklarına tedbir kararı koydurarak, fiziksel ve ruhsal sağlığının yerinde olduğu gösteren rapor alınması üzerine hastaneye sevk edilmesine karar vermişti.

Deniz Akkaya, eski eşinin kendisi hakkındaki iddialarının ardından, 5 Aralık 2024'te aldığı ruh sağlığı raporunu paylaşarak, kendisinde madde bağımlılığının tespit edilmediğini ve ruh sağlığının yerinde olduğunu vurguladı.

DENİZ AKKAYA RAPOR

NAFAKANIN KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

Öte yandan Efe Önbilgin, Deniz Akkaya'ya açtığı velayet davası devam ederken, kızı için ödediği aylık 4 bin TL'lik nafakanın kaldırılması için bir dava daha açtı.

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Deniz Akkaya
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