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  4. Kocasının ikizi yangınla mücadele ederken... Heidi Klum yine üstsüz denize girdi

Kocasının ikizi yangınla mücadele ederken... Heidi Klum yine üstsüz denize girdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.01.2025 09:16
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Model Heidi Klum eşiyle tatiline devam ederken görüntülendi. Eşinin ikizi yangında evini kurtarmaya çalışırken Klum'un üstsüz denize girerken görüntülenmesine tepki geldi.

Kocasının ikizi yangınla mücadele ederken... Heidi Klum yine üstsüz denize girdi

Tom Kaulitz'in ikizi Bill Kaulitz, Los Angeles'taki korkunç orman yangınları nedeniyle evini boşaltmak zorunda kalmasıyla gündemdeyken Heidi Klum ve eşi tatile gitti.

51 yaşındaki süper model, 35 yaşındaki kocası Tom Kaulitz ile Karayipler'de tatilde görüntülendi.

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Yıllara meydan okuyan model yine herkesin içinde bikini üstünü çıkararak kimseyi umursamadan plajda bu şekilde dolaştı.

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Heidi, sevilen Los Angeles şehrini kasıp kavuran yangınları söndürmek için yorulmak bilmeden çalışan itfaiyecilere teşekkür ettiği ve şehir için dua ettiği bir gönderiyi de paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Heidi Klum'un bu paylaşımı samimiyetsiz bulundu.

Daha önce çıplak denize girdiği için eleştirilen Klum bu konuda "Kıyafetler olmadan her şey çok daha güzel. Kendimi ya da vücudumu saklamadan ya da güvensiz hissetmeden çok özgür büyüdüm" demişti.

Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum
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