Kolpaçino'nun yıldızı Volkan Başaran oyunculuğu bıraktı! Sokakta pilav satıyor

'Kolpaçino' serisindeki “On numara namaz kılarım” repliğiyle hafızalara kazınan Volkan Başaran daha sonra Kurtlar Vadisi, Kuruluş Osman, Kolpaçino ve GDO Karakedi gibi gibi yapımlarda da rol almıştı.

Oyuncu Volkan Başaran sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Volkan Başaran, oyunculuk kariyerini noktalayarak sürpriz bir kararla bambaşka bir yola yöneldi.

TGRT'de haberde yer alan iddiaya göre; oyunculuğu tamamen bırakan Volkan Başaran, Bakırköy sokaklarında kurduğu pilav tezgâhıyla hayatını sürdürüyor.

Başaran’ın pilav satarken çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Takipçilerinden gelen yorumlarda “Allah bol kazanç versin”, “Ekmek parası, helalinden olsun”, "Ekmeğinin peşinde helal" denildi.