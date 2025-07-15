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Kolpaçino'nun yıldızı Volkan Başaran oyunculuğu bıraktı! Sokakta pilav satıyor

Kurtlar Vadisi, Kuruluş Osman, Kolpaçino ve GDO Karakedi gibi yapımlarda rol alan Volkan Başaran oyunculuğu bırakıp pilav satmaya başladı. Başaran sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Kolpaçino'nun yıldızı Volkan Başaran oyunculuğu bıraktı! Sokakta pilav satıyor
Kubra Akalın

'Kolpaçino' serisindeki “On numara namaz kılarım” repliğiyle hafızalara kazınan Volkan Başaran daha sonra Kurtlar Vadisi, Kuruluş Osman, Kolpaçino ve GDO Karakedi gibi gibi yapımlarda da rol almıştı.

Oyuncu Volkan Başaran sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Volkan Başaran, oyunculuk kariyerini noktalayarak sürpriz bir kararla bambaşka bir yola yöneldi.

Kolpaçino nun yıldızı Volkan Başaran oyunculuğu bıraktı! Sokakta pilav satıyor 1

TGRT'de haberde yer alan iddiaya göre; oyunculuğu tamamen bırakan Volkan Başaran, Bakırköy sokaklarında kurduğu pilav tezgâhıyla hayatını sürdürüyor.

Kolpaçino nun yıldızı Volkan Başaran oyunculuğu bıraktı! Sokakta pilav satıyor 2

Başaran’ın pilav satarken çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Takipçilerinden gelen yorumlarda “Allah bol kazanç versin”, “Ekmek parası, helalinden olsun”, "Ekmeğinin peşinde helal" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
kolpaçino
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