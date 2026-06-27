Komedyen Deniz Göktaş gösterisi için X'te erişim engeli!

Komedyen Deniz Göktaş'ın YouTube'da yayınladığı 'Ölü Deniz' isimli gösterisi, iki milyon izlenmeyi aşarak büyük bir başarı gösterdi. Büyük beğeni toplayan gösteri aynı zaman da tepkilerin de odağı oldu.

YAPTIĞI GÖNDERMELER OLAY OLDU

Gösteride yer alan siyaset, din ve toplumsal olaylara ilişkin göndermeler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sahne performansında birçok güncel konuya değinen Göktaş, farklı kesimlerden tanınmış isimlere de esprileriyle yer verdi. Gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı, Cüneyt Özdemir ve Celal Şengör gibi isimlere yapılan göndermeler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, performans izleyiciler arasında da yoğun tartışmalara neden oldu.

X'te yapılan paylaşımlar sosyal medyada karşılıklı tepkiler yaratırken söz konusu X'teki paylaşımlarla ilgili kritik bir karar açıklandı.

X'TEKİ PAYLAŞIMLARA ENGEL GELDİ

Engelli Web'in yaptığı açıklamaya göre X'teki paylaşımlara engel geldi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisinden kesitlerin yer aldığı X paylaşımları, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.'