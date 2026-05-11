MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Komedyen Tuba Ulu hakkında istenen ceza belli oldu

Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki şakası yüzünden gözaltına alınan komedyen Tuba Ulu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Komedyen için iddianame hazırlandı ve istenen ceza da belli oldu.

Komedyen Tuba Ulu hakkında istenen ceza belli oldu

Tuba Ulu, bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında yaptığı şaka yüzünden gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma sonrasında komedyen hakkında iddianame de hazırlandı.

Komedyen Tuba Ulu, Kanuni Sultan Süleyman hakkında kullandığı müstehcen sözler nedeniyle gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından konuyla ilgili jet hızında bir iddianame düzenlendi. Savcılık, Tuba Ulu hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açtı.

Sabah'ta yer alan habere göre; iddianamede şovunda 'Kanuni Sultan Süleyman bile f... buddy'siyle evlendi' sözlerinin hakaret suçunu oluşturduğu dava açmak için yeterli delilin bulunduğu kaydedildi.

Ulu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Komedyen serbest kaldıktan sonra açıklama yaparak özür dilemişti:

Komedyen Tuba Ulu hakkında istenen ceza belli oldu 1

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Komedyen, Instagram hesabından bir açıklamayla özür diledi:

“Ben bu memleketin mizahına hep güvendim. Mizahı yapanın da onu alıp kabul edenin de zekasına güvendim aslında. Bu yüzden fazla şımarmış, maksadını aşan bir şaka yapmış olabilirim. Hiciv için bazı sınırları esnetmek, abartmak gerekebiliyor ve ayar birileri için kaçabiliyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Kimisine gayet normal gelen bir şaka bir diğerinin değerlerine fazlaca dokunabiliyor. Ben sadece güldürmek için dokunmak isterim herkese. Kimseyi üzmek, kızdırmak, rahatsız etmek gibi bir niyetim yoktu. Mizah kusurlu şeylerin telafisi için de var aslında. Bunu da bir kusur olarak kabul edin. Hayatım boyunca herkesin farklılıklarına, inançlarına, kutsallarına ve değerlerimize saygılı olmaya özen göstermiş bir insan olarak bu son yaşanan durum için çok üzgünüm. İstemeden de olsa kırdığım, incittiğim ve üzdüğüm herkesten tüm kalbimle özür diliyorum.”

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldıÇok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı
Uzak Şehir’in Pakize’si annesini paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptıUzak Şehir’in Pakize’si annesini paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı

Anahtar Kelimeler:
Kanuni Sultan Süleyman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç kullanımına ceza yağdı!

Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç kullanımına ceza yağdı!

Fransa Başbakanı açıkladı: "Semptomlar tespit edildi"

Fransa Başbakanı açıkladı: "Semptomlar tespit edildi"

Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran'ın gözü Galatasaray'da!

Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran'ın gözü Galatasaray'da!

SAYGI1 serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç!

SAYGI1 serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç!

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.