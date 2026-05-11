Kim Milyoner İster'de Arda Güler sorusu! "Helal olsun uşağım!"

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Arda Güler ile ilgili soru gündeme geldi.

200 bin TL'lik soruya gelen yarışmacıya yöneltilen soru şuydu: "Arda Güler, Real Madrid formasıyla Mart 2026'da Elche kalesine yaklaşık kaç metreden gol atmıştır?"

Sorunun yanıtını vermeden önce yarışmacı Oktay Kaynarca'ya "Hiç hakkım yok mu hepsini bitirdim mi?" diye sordu. Kaynarca ise "Hakkınız yok" dedi.

ÖNCE "ATAMAZ" DEDİ SONRA ŞOKE OLDU

Yarışmacı "Bilemezsem 50 bin mi alacağım?" diyerek sorunca Kaynarca kuralları açıkladı.

Soruya dönen yarışmacı "58 metreden atamaz onu ya! Öyle ayak ne arar şey gibi duruyor ayakları... Belki 38'den atmıştır. Ula bunu da bilemezsek nasıl bilmedin diye beni... Pek anlamam... Biz en iyisi 100'ü alalım gidelim" deyince Kaynarca "Herkes bilmek zorunda değil canım" yanıtını verdi.



Yarışmacı daha sonra '68' yanıtını duyunca "Helal olsun uşağım! Bunu kimse bileme abi vay anasını be" dedi.