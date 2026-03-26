'Komşular polisi aradı' denmişti! Nilperi Şahinkaya bu defa konuşmak istemedi

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın geçtiğimiz yıl kasım ayında yönetmen Baturalp Bekar ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Şahinkaya, evliliğe yeşil ışık yakarak, "Çok isterim inşallah olur" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak önceki gün çiftin sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktığı görüldü. Şahinkaya ile Bekar'ın bu hamlesi, "Aşk bitti mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Çiftin son bir aydır geceleri sık sık yüksek sesle tartıştığı, hatta bu yüzden komşuların polis çağırdığı iddiaları da hızla yayıldı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerin ayrılıkla ilgili sorularını yanıtlamak istemediğini söyleyen oyuncu, "Arkadaşlar lütfen bugün konuşmayayım. Moralim bozuk, hiç de keyfim yok. O yüzden konuşmak istemiyorum" dedi.