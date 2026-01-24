MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Konser başına 500 bin dolar' iddiası... Tarkan'ın toplam kazancı ortaya çıktı

Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra, İstanbul’daki konser serisiyle sevenleriyle buluşuyor. Biletleri, dakikalar içinde tükenen konserlere ünlü isimler de akın ediyor. Tarkan'ın 'konser başına 500 bin dolar' kazandığı iddiası da sosyal medyada gündem oldu. Tarkan'ın toplam kazancı ortaya çıktı.

'Konser başına 500 bin dolar' iddiası... Tarkan'ın toplam kazancı ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Tarkan uzun bir aranın ardından İstanbul’da konser serisiyle sevenleriyle buluşmaya başladı.

Konser başına 500 bin dolar iddiası... Tarkan ın toplam kazancı ortaya çıktı 1

Binlerce kişinin akın ettiği konser görüntüleri sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Salı akşamı gerçekleşen konserde, Cem Yılmaz'ın da sahnede Tarkan'a eşlik etmesi büyük yankı uyandırdı.

Konser başına 500 bin dolar iddiası... Tarkan ın toplam kazancı ortaya çıktı 2

KONSER BAŞINA 500 BİN DOLAR

Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında, Tarkan'ın konser başına 500 bin dolar kazandığı iddiası gündeme getirildi. Toplamda 8 konser verecek olan Tarkan'ın 4 milyon dolar yani; 173 milyon 500 bin TL kazanacağı iddia edildi.

Konser başına 500 bin dolar iddiası... Tarkan ın toplam kazancı ortaya çıktı 3

Ünlü şarkıcı, 24, 27, 30 ve 31 Ocak'ta da sahne alacak. Ünlü şarkıcı böylece 8 konserle maratonu tamamlamış olacak.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Paris kaçamağını paylaştı! Beğeni butonu çöktü Paris kaçamağını paylaştı! Beğeni butonu çöktü
Fenomen yarışmada fırın patladı! Çekimler durduFenomen yarışmada fırın patladı! Çekimler durdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tarkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.