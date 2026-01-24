'Konser başına 500 bin dolar' iddiası... Tarkan'ın toplam kazancı ortaya çıktı

Tarkan uzun bir aranın ardından İstanbul’da konser serisiyle sevenleriyle buluşmaya başladı.

Binlerce kişinin akın ettiği konser görüntüleri sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Salı akşamı gerçekleşen konserde, Cem Yılmaz'ın da sahnede Tarkan'a eşlik etmesi büyük yankı uyandırdı.

KONSER BAŞINA 500 BİN DOLAR

Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında, Tarkan'ın konser başına 500 bin dolar kazandığı iddiası gündeme getirildi. Toplamda 8 konser verecek olan Tarkan'ın 4 milyon dolar yani; 173 milyon 500 bin TL kazanacağı iddia edildi.

Ünlü şarkıcı, 24, 27, 30 ve 31 Ocak'ta da sahne alacak. Ünlü şarkıcı böylece 8 konserle maratonu tamamlamış olacak.