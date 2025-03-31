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Konser sırasında fenalaşmıştı! Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Volkan Konak'ın sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmesinin ardından ünlü sanatçının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Konser sırasında fenalaşmıştı! Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Jale Uslu

İçindekiler

  • SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Kıbrıs'ta sahne aldığı Kıbrıs'ta konser sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak herkesi yasa boğdu. Yere yığılan Konak'a dakikalarca kalp masajı yapıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. O görüntüler ise izleyenlerin yüreklerini dağladı.

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Vefatının ardından Başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne getirilen Konak, burada yapılan ön otopsiden sonra Konak'ın cenazesi, Türkiye'ye getirilmek üzere Ercan Havalimanı'na götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İstanbul tarifeli uçağa yüklenen şarkıcı Konak'ın cenazesinin daha sonra Trabzon'a götürüleceği öğrenildi.KKTC polisi, Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Konak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkikle belirleneceği bildirildi.

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İddiaya göre de eşi Selma Konak'ın "Volkan son derece sağlıklıydı, birden ölmesinin nedeni araştırılmalı" dediği ve otopsi talep ettiği belirtildi.

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Volkan Konak
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