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Eşref Tek'e bomba transfer! Macit Koper kadroda

Eşref Rüya'nın finalinin ardından hazırlıkları başlayan Eşref Tek dizisinin çekimleri başladı. Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç’ın kaleme aldığı, Uluç Bayraktar’ın yönettiği diziye usta oyuncu Macit Koper dahil oldu.

Eşref Tek'e bomba transfer! Macit Koper kadroda
Öznur Yaslı İkier

Eşref Rüya” dizisinin Prime Video’da büyük ilgi görmesinin ardından hayata geçirilen “Eşref Tek” dizisinin çekimleri Kıbrıs sahneleriyle başladı.

Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği Eşref’in geçmişine ayna tutan dizinin oyuncu kadrosunda değerli aktör Macit Koper dahil oldu.

Eşref Tek e bomba transfer! Macit Koper kadroda 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yetimler örgütünün lideri Yakup Baba'yı oynayan Macit Koper, Çağatay Ulusoy'un Eşref'iyle aynı hikâyede yer alacak.

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği TimsBi’nin Prime Video için çektiği “Eşref Tek” dizisi aralık ayında seyirciyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Macit Koper Eşref Rüya Eşref Tek
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