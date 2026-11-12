Eşref Tek'e bomba transfer! Macit Koper kadroda

“Eşref Rüya” dizisinin Prime Video’da büyük ilgi görmesinin ardından hayata geçirilen “Eşref Tek” dizisinin çekimleri Kıbrıs sahneleriyle başladı.
Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği Eşref’in geçmişine ayna tutan dizinin oyuncu kadrosunda değerli aktör Macit Koper dahil oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yetimler örgütünün lideri Yakup Baba'yı oynayan Macit Koper, Çağatay Ulusoy'un Eşref'iyle aynı hikâyede yer alacak.
Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği TimsBi’nin Prime Video için çektiği “Eşref Tek” dizisi aralık ayında seyirciyle buluşacak.