Koray Ergun'den acı haber geldi! Oyunculuğa ara vermişti

Behzat Ç., Teşkilat, Kurtuluş gibi yapımlarla geniş kitlelerin tanıdığı usta oyuncu Koray Ergun, 68 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl beyninde ur tespit edilen oyuncunun ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

Koray Ergun'den acı haber geldi!

Türk tiyatrosunun ve ekran projelerinin tanınmış isimlerinden Koray Ergun'den acı haber geldi.

Uzun yıllar hem tiyatro sahnesinde hem de sinema ve dizilerde yer alan usta oyuncu Koray Ergun'un ölüm haberini Yekta Kopan duyurdu. Kopan, sosyal medya paylaşımında “Koray Ergun vefat etmiş. Yılların tiyatro emekçisine veda vakti” ifadelerini kullandı.

Koray Ergun den acı haber geldi! Oyunculuğa ara vermişti 1

Usta oyuncunun vefatını daha sonra ise çocukları paylaştı. Mesajda, "Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun," ifadelerine yer verildi.

KORAY ERGUN NEDEN ÖLDÜ?

Koray Ergun, geçtiğimiz Şubat ayında sağ elindeki güç kaybı şikâyetiyle hastaneye başvurmuş, yapılan MR ve tomografi sonuçlarında beyninde 3 cm çapında bir ur tespit edilmişti. 6 Şubat 2025'te gerçekleştirilen yaklaşık 5 saatlik mikro cerrahi ameliyat sonrası tüm urun temizlendiği bildirilmişti.

Ergun, sağlık durumu nedeniyle Ankara Ekin Tiyatrosu'nda sahnelenen "Memleketin Kısmeti" oyununa ara vermek zorunda kalmıştı.
Koray Ergun
