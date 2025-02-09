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Kral Kaybederse dizisinden şaşırtan hamle! Duyanlar nedeni anlayamadı! İlk bölümden sonra...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.02.2025 21:11
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Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'nın başrolü paylaştığı Kral Kaybederse dizisi 11 Şubat Salı akşamı seyirciyle buluşacak. Dizinin yeni bölümü yayınlanmadan yeni bir gelişme yaşandı.

Kral Kaybederse dizisinden şaşırtan hamle! Duyanlar nedeni anlayamadı! İlk bölümden sonra...

Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerinde yer aldığı Kral Kaybederse seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Güç, hırs, aşk ve ihanet temalarını derinlemesine işleyecek olan Kral Kaybederse dizisinin Salı akşamı yayınlanacağı duyurulmuştu. Taylan Biraderler ve ve Cem Toluay’ın yönettiği proje 11 Şubat akşamı Star TV’de seyirciyle buluşacak.

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Halit Ergenç'in canlandırdığı Kenan Baran karakterinin zirveden çöküşü ve bu çöküşle birlikte hayatlarının nasıl dönüşeceği izleyiciye aktarılacak olan Kral Kaybederse başlamadan gündem olmayı başardı.

ŞAŞIRTAN HAMLE GELDİ!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk‘in yazdığı diziyle ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş, 11 Şubat Akşamı yayın hayatına başlayacak olan dizinin ertesi gün Netflix'te de yayınlanacağını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Halit Ergenç
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