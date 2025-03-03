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  4. Kral Kaybederse'nin Handan'ı Aslıhan Gürbüz şehre geri döndü! Kapısına park eden arabayı ifşa etti yetmedi belediyeye sitem etti

Kral Kaybederse'nin Handan'ı Aslıhan Gürbüz şehre geri döndü! Kapısına park eden arabayı ifşa etti yetmedi belediyeye sitem etti

03.03.2025 07:57
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Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.03.2025 07:57
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Kral Kaybederse dizisinde Handan rolüne hayat veren Aslıhan Gürbüz uzun zamandır doğayla iç içe yaşıyordu. Projeler için şehre dönen Gürbüz Kadıköy'de yaşıyor. Oyuncu son olarak kapısının önüne park eden arabaya ağzına geleni söyledi.

Kral Kaybederse dizisiyle ekranlara dönen Aslıhan Gürbüz dizide Handan karakterine hayat veriyor. Bir süre setlere ara veren ve İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen oyuncu projeler için şehre dönüş yaptı.

Aslıhan Gürbüz son olarak evinin önüne park eden aracı görünce sinirlendi. "Burası benim evimin önü" diyerek aracın plakasını ifşa eden oyuncu şunları söyledi:

"Bu da Kadıköyümüzün bitmeyen çalışmalarından biri. Bakın bu gerizekalı bu artık geri zekalı, böyle olmayın! Bu geri zekalılar gibi olmayın arkadaşlar. Acil bir durum olur böyle geri zekalılıklar yapmayın! Kadıköy'ün göbeğinde böyle eğitimsiz, mağara insanları gibi davranmayın."

Aslıhan Gürbüz Kadıköy Belediyesi'ne de isyan ederek "Kadıköy Belediyesi bu kentsel dönüşüm neticesinde böyle şeylere hiçbir zaman önlem almıyor. Kafalara göre kamyonlar yol kapatıyor çekilmez bir halde" dedi.

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AYVALIK'A YERLEŞMİŞTİ

Yahşi Cazibe, Zeytin Tepesi, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Bodrum Masalı, Ufak Tefek Cinayetler, Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz sağlık sorunları nedeniyle setlere ara veren Gürbüz doğa ile iç içe sakin bir yaşam sürmek için Ayvalık'a yerleşmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Aslıhan Gürbüz
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